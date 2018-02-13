Kızıltepe'de Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Bağımlılık Yapıcı Madde Ticaretinin ve Kaçakçılık Olaylarının Önlenmesine" yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yapılan kontrollerde, bağımlılık yapıcı maddeyle yakalan 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, durdurulan bir araçta ele geçirilen 2 bin paket kaçak sigarayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.