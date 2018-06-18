Kızıltepe'de Uyuşturucu Tacirlerine Baskın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Duynasır Mahallesi 573. Sokak'ta bir eve baskın düzenledi. Evde narkotik köpekleri ile yapılan aramada 40 fişek satışa hazır paketlenmiş toplam daralı ağırlığı 34.26 gram toz esrar, 5 paket toplam daralı ağırlığı 372.62 gram gelen toz esrar maddesi, 49 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan jelatin paketi ele geçirildi. Operasyonda İ.D. ve F.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. - MARDİN