Kızıltepe'de Tütün Tarlasında Hint Keneviri Bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tütün fideleri arasına gizlenerek ekilmiş 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmasıyla bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Elde edilen istihbarat doğrultusunda operasyon yapan jandarma, şüphelinin Yüceli Mahallesi'ndeki tütün üretimi yaptığı tarlasında, tütün fidanları arasında gizlenerek dikilmiş 75 kök Hint keneviri tespit etti.

Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.