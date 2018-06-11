- Kızıltepe'de tüp patlaması sonrasında korkutan yangın

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tüp patlaması sonucu meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Özgürlük Meydanı civarında bulunan bir tatlıcı imalathanesinde bulunan tüplerden biri henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İş yeri içerisinde bulunan çalışanlar yangının büyümesi üzerine iş yerini tahliye ettikten sonra alev alan tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlama esnasında olay yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.