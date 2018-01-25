Kızıltepe'de Trafik Kazası 2 Yaralı
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Kızıltepe'de Trafik Kazası 2 Yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi istikametine giden tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kızıltepe'de Trafik Kazası 2 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi istikametine giden tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kızıltepe-Viranşehir karayolunda seyir halinde olan V.A, idaresindeki 21 VD 375 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine sevk edilen 112 ambulansları ile hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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