Kızıltepe'de Telefon Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir emlak dükkanında işletmecinin mutfağa gittiğini fark eden şahıs, masanın üzerindeki cep telefonunu alarak, kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün 09.00 sıralarında, Necmettin Ergüven'e ait emlakçı dükkanının önüne gelen bir şahıs, bir süre iş yerini kolladıktan sonra, Ergüven'in mutfağa gittiği fark etti. Fırsattan yararlanan şahıs, dükkana girerek Ergüven'in masaya bıraktığı telefonu alıp, kayıplara karıştı. Mutfaktan döndüğünde telefonunun olmadığını fark eden Ergüven, sokaktaki güvenlik kamerasına ulaştı. Görüntüleri izleyen Ergüven, telefonunun çalındığını anladı. Bunun üzerine Ergüven, sosyal medya hesaplarında şahsın fotoğraflarını paylaşarak, görenlerin kendisine haber vermesini istedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın dükkana girip çıktıktan sonra, hızlıca sokaktan uzaklaştığı görüldü. - MARDİN