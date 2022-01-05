Kızıltepe'de tekstil kumbaraları kuruldu
Kızıltepe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında farklı noktalara tekstil kumbaraları kurdu.
Kızıltepe Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında farklı noktalara tekstil kumbaraları kurdu.
Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 50 farklı noktaya tekstil kumbarası kuruldu.
Hayata geçirilen proje ile tekstil kumbaralarında biriken giysi ve ayakkabılar ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Kullanılmayacak düzeyde olan tekstil ürünleri ise geri dönüşüme kazandırılacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, vatandaşların buna duyarsız kalmayacağına inandığını ve belediye olarak projeyi önemsediklerini belirtti.
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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri