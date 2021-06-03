Kızıltepe'de tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızıltepe'de tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı

Kızıltepe'de tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı.

Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Kızıltepe Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Şükrü Karaboğa, Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı M. şerif Öter ve Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi katıldı. Toplantı ile ilgili yapılan bilgilendirmede tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırılarak Mardin'de sorunları istişare edip çözüm yolları bulmak için görüş ve önerilerini dile getirildi.

İstişare toplantısının sonuç bölümünde ise başkanlarının dile getirdiği sorun ve çözüm önerilerinin raporlanması ve Cumhurbaşkanlığına arz edilmek üzere Mardin milletvekillerine gönderilmesi kararlaştırıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Bergen Müge Anlı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Roland Garros Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızıltepe'de tarım sektörünün sorun ve talepleri masaya yatırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 12:03:28. #1.13#

title