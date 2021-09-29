Kızıltepe İlçesi Tandoğan Caddesinde Çalışmalar Başladı - Haberler
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Kızıltepe İlçesi Tandoğan Caddesinde Çalışmalar Başladı

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Kızıltepe İlçesi Tandoğan Caddesinde Çalışmalar Başladı

Kızıltepe İlçesi Tandoğan Caddesinde Çalışmalar BaşladıMardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Kızıltepe ilçesi Tandoğan Caddesinde asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

MARDİN (Habermetre) - Kızıltepe İlçesi Tandoğan Caddesinde Çalışmalar Başladı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, Kızıltepe ilçesi Tandoğan Caddesinde asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın yakında zamanda incelemelerde bulunduğu Kızıltepe ilçesi Tandoğan Caddesindeki vatandaş ve esnaftan gelen talep üzerine dün itibari ile çalışmalar başlatıldı. 6 bin metrekare alana sahip Tandoğan Caddesinde Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipleri, Pazartesi günleri caddede kurulan semt pazarına yetişmesi için çalışmaları iki koldan sürdürüyor. Kazma, düzeltme, pmt serimi ve sıkıştırmanın ardından beton asfalt (BSK) yapılacak caddede, hem esnafı hem de vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak. Cadde esnafı ve vatandaşlar, kısa sürede Tandoğan Caddesinde çalışmaların başlatılmasından dolayı Vali ve Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'a teşekkür ettiler.

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Haber: Kızıltepe İlçesi Tandoğan Caddesinde Çalışmalar Başladı - Haberler
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