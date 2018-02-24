Kızıltepe'de Suriye Uyruklu Suç Makinesi Yakalandı
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Kızıltepe'de Suriye Uyruklu Suç Makinesi Yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde 3 ayrı suçtan kaydı bulunan Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Kızıltepe'de Suriye Uyruklu Suç Makinesi Yakalandı

Mardin Kızıltepe ilçesinde 3 ayrı suçtan kaydı bulunan Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

Mardin Emniyetinden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe otogarında, yapılan kimlik kontrolleri sırasında, 2017 yılında ülkemize kaçak yollarla girdigi ögrenilen, kimligi olmayan 1 Suriye uyruklu şahıs tespit edildikten sonra, yapılan parmak izi kontrölünde 3 ayrı suçtan kaydı oldugu tespit edilmiş olup, Suriye uyruklu şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılması amacı ile İl Göç idaresine teslim edildi. - MARDİN

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