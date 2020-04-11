Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağının ardından caddeler sessizliğe büründü
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Kızıltepe, Mardin

Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağının ardından caddeler sessizliğe büründü

Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağının ardından caddeler sessizliğe büründü Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı görüldü.

11.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:54
Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağının ardından caddeler sessizliğe büründü

Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağının ardından caddeler sessizliğe büründü

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs mücadelesi kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Kızıltepe'de cadde ve sokaklar boşaldı. Kızıltepe Belediyesi zabıta ekipleri Eski Hastane Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı gibi işlek caddelerde denetimlerine devam etti.

Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağının ardından caddeler sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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Manşet

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