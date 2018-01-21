Kızıltepe'de Şok Uygulama: 12 Şahıs Yakalandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ilçede her türlü asayiş olaylarının engellenmesi amacıyla, 15-21 Ocak tarihleri arasında şok uygulamaların yapıldığı belirtildi. Açıklamada, uygulama sırasında yapılan kontrollerde, birçok ayrı suçtan araması bulunan 12 şahsın yakalandığı ve haklarında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. - MARDİN
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