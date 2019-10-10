Kızıltepe'de silah sesleri
Kızıltepe'de silah sesleriMARDİN - Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi.
Kızıltepe'de silah sesleri
MARDİN - Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapıldı. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nden silah sesleri yükseldi.