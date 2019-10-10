Kızıltepe'de silah sesleri

Kızıltepe'de silah sesleri

Kızıltepe'de silah sesleriMARDİN - Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi.

10.10.2019 22:47
Kızıltepe'de silah sesleri

Kızıltepe'de silah sesleri

MARDİN - Barış Pınarı Harekatı sürerken Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde silah sesleri yükseldi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, PKK/PYD-YPG'li teröristleri tarafından sivil bölgeye taciz ateşi yapıldı. Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nden silah sesleri yükseldi.

Kaynak: İHA
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