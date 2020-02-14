Kızıltepe'de Sevgililer Günü'nde yetimlerin yüzünü güldürdüler

14.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:50

Kızıltepe ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 77 yetimin isteği yerine getirildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam, kendisine çeşitli isteklerde bulunan yetimlerin yararına kadınlara özel program düzenledi.

"Sev, Sevindir Yetimi Güldür" sloganıyla düzenlenen programda yetimler için bağış toplandı.

Bağışlarla 14 Şubat Sevgiler Günü vesilesiyle çocukların istekleri yerine getirildi.

Kendilerine emanet edilen çocukların hayalini gerçekleştirmenin önemini vurgulayan Çam, şöyle konuştu:

"Bu çalışma kapsamında yavrularımızdan hayallerine ve taleplerine dair mektup istedik. Önceliğimiz maddi durumu iyi olmayan yavrularımızdı. Aldığımız mektupları çalışma arkadaşlarımla birlikte değerlendirerek hafta içerisinde yavrularımızın hayallerini gerçekleştirdik. 5 yavrumuza genç odası, 10 yavrumuza tablet, bir telefon, 3 adet bisiklet, gitar, bağlama, televizyon, 2 çalışma masası, bir fırın, çocuklarımızın servis ücretleri, nakdi yardımlar, yardımcı kaynaklar ve okul harçlıkları olmak üzere toplamda 77 yavrumuza dokunduk. Onların gözlerindeki mutluluğa yaşadıkları heyecana ortak olmak tarif edilemez bir mutluluktu. Sizler almış olduğunuz her bir biletle çocuklarımızın mutluluğuna ortak oldunuz. Allah hayrınızı kabul etsin."

Kaynak: AA