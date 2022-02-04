Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi

AA, Şahin Seçen - Güncel
 - Güncelleme:
Kızıltepe'de Regaip Kandili idrak edildi

Kızıltepe ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kızıltepe ilçesinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki Ulu Cami'de mevlit programı gerçekleştirildi. Ardından vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Regaip Kandil'in tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Çam, şöyle konuştu:

"Bu gece hep birlikte yardımlaşma, dayanışma hislerinin hayır ve iyiliklerin artması ve başta ilçemiz, ülkemiz olmak üzere tüm dünyada kardeşlik ve huzurun hakim olması için hep birlikte ellerimizi semaya kaldırdık. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

AA / Şahin Seçen - Güncel

Regaib Kandili, Hüseyin Çam, kandil, Cami, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title