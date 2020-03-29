Kızıltepe'de polis üç dilde "Evde kal" anonsu yaptı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda Türkçe, Araçpa ve Kürtçe anonslarla uyarıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda Türkçe, Araçpa ve Kürtçe anonslarla uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler dün gece 3 dilde polis araçlarından anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda ikaz etti. Ekipler, anonslarda "Değerli hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizin ve sevdiklerinizin sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım." ifadesini kullandı. Kızıltepe Belediyesi de koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek, çağrıya destek verdi. Kaynak: AA