Kızıltepe'de Patlayıcı Bulundu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada gizlenmiş 10 kilogram patlayıcı bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada gizlenmiş 10 kilogram patlayıcı bulundu.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "13 Haziran 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilimiz Kızıltepe ilçesinde tarla içerisinde 10 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN
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