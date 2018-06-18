Kızıltepe'de Patlayıcı Bulundu

Kızıltepe'de Patlayıcı Bulundu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada gizlenmiş 10 kilogram patlayıcı bulundu.

Kızıltepe'de Patlayıcı Bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada gizlenmiş 10 kilogram patlayıcı bulundu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "13 Haziran 2018 günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilimiz Kızıltepe ilçesinde tarla içerisinde 10 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.