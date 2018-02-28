Kızıltepe'de Park Kavgası: 3 Yaralı

Kızıltepe'de Park Kavgası: 3 Yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kızıltepe'de Park Kavgası: 3 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park yeri yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Akdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı apartmanda yaşayan iki kişi arasında park yeri yüzünden tartışma çıktı. Her iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi başından sopa darbesi ile ağır yaralanırken, iki kişi de hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona erdi. Yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları da ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.