Kızıltepe'de 'Pamuk Sektörü Çalışma Grubu' Kuruldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde pamuk sektöründe yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için Pamuk Sektörü Çalışma Grubu oluşturuldu.

Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB), pamuk sektöründe yaşanılan sıkıntılar ve çözüm önerileri geliştirmek talep ve beklentilerini sağlamak adına Pamuk Sektörü Çalışma Gurubu oluşturuldu. Borsa üyesi çırçır işletmeleri temsilerin katılımıyla gerçekleşen ve KTB Başkanı Mehmet Şahin'in başkanlığında yapılan toplantıda, sektör temsilcileri üyeleri tarafından Pamuk Sektörü Çalışma Grubu Başkanlığına Çetin Timurağaoğlu seçildi. Şahin, "Ticaret Borsası üyelerimiz ile daha yakın ilişki ve işbirlikleri kurulması, düzenleyeceğimiz toplantılarda, üyelerimiz tarafından iletilen görüşler ve teklifler doğrultusunda iş planlarımızı yapacağız. Borsamızın yapacağı her çalışmada ve yürüteceği her proje üyelerimizin fikirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek, Bizler yapacağımız tüm çalışmaları üyelerimize ve Mardinimizin gelişimine katkı sağlaması, İlimizi bir adım daha öteye taşıması amacıyla gerçekleştireceğiz, bu anlamda gelecek her türlü fikir ve öneri bizler için çok önemlidir" dedi. - MARDİN