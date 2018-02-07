Kızıltepe'de Otomobil Öğrenci Servisine Çarptı

Kızıltepe'de Otomobil Öğrenci Servisine Çarptı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, bir otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kızıltepe'de Otomobil Öğrenci Servisine Çarptı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir otomobilin öğrenci servisine çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Kaza, 15.00 sıralarında Mardin-Kızıltepe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yoldan karayoluna geçmeye çalışan bir otomobil, ana yoldan geçen okul servisine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobil orta refüje girerken, yolda araç kuyruğu da oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

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