Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ile İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı gibi amaçlarla kullanılmasının önüne geçiliyor

Emniyet ve belediye ekipleri tarafından Atatürk, İpek, Dunaysır, Harmandüzü, Karakulak, Yolaldı, Tepebaşı, Yenimahalle, Fırat, Cumhuriyet, Dunaysır, Bahçelievler, Turgut Özal ve Zergan Mahallesi'nde metruk durumda olduğu tespit edilen 26 bina yıkıldı. Bir ayda 26 yıkım gerçekleştiren ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yıkılan metruk yapılarının yanı sıra sahibine ulaşılamayan ve tebligat yapılamayan yapılar için Kızıltepe Belediyesi web sitesinde 30 gün süreli askı ilanı verildi. Askı ilanı sona eren yapıların 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği yıkım işlemi yapılacak.

Vatandaşlar da metruk binaların yıkılmasından oldukça memnun. Çocuklarının ve kendi can güvenliğinden korkan vatandaşlar, metruk yapıların bir bir yıkılmaya başlamasıyla rahat bir nefes almaya başladı. - MARDİN

Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor

Kızıltepe'de metruk binaların yıkımı sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kaymakamlık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title