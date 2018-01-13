Kızıltepe'de Kuş Gribi Vakası... Hayvanlar İtlaf Ediliyor

Kızıltepe'de kuş gribi vakası... Hayvanlar itlaf ediliyor

-Boğaziye köyü karantinaya alındı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Boğaziye köyünde bazı kanatlı hayvanlarda kuş gribi tespit edilmesiyle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kanatlı hayvanların itlaf edilmesi için çalışma başlattı.

Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Boğaziye köyünde, yaklaşık 1 hafta önce şikayet üzerine kanatlı hayvandan alınan numunenin incelenmesi sonucunda, kuş gribi tespit edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köyde gerekli önlemleri alarak, itlaf çalışması başlattı.

Kuş gribinin köydeki hayvanlar üzerinde etkili olduğunu, insanlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten İl Sağlık Müdürü Safet Yavuuz, "Konuyu yakından takip ediyoruz, hastalığın insanlara bulaşması söz konusu değildir. Sağlık ekiplerimiz tarafından gerekli tüm önlemler köyde alındı" dedi.

Boğaziye köy muhtarı Seyfettin Çiftçi ise 300 haneli köylerinde 2 bine yakın insan yaşadığını söyleyerek, "Her evde yaklaşık 15 ile 20 tane kanatlı hayvan var. Köydeki bir sakinin şikayeti üzerine Elazığ'da bulunan bir tahlil merkezinde tahlil yapılıyor. Sadece şüphe nedeniyle köy dün geceden itibaren karantinaya alındı. Köyde şuana kadar bine yakın hindi ve tavuk telef edildi, şuanda telef işlemleri devam eden hayvanlarımız var. Bize herhangi bir kurumdan konuyla ilgili bir bilgi verilmiş değil, kurumlardan bize konuya dair bilgi verilmesini istiyoruz" diye konuştu.