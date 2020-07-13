Kızıltepe'de korona virüs denetimleri - Kızıltepe'de korona virüs denetimleri Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kentte bulunan fırınlarda hijyen, maske ve gramaj denetimi gerçekleştirildi.

- Kızıltepe'de korona virüs denetimleri

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kentte bulunan fırınlarda hijyen, maske ve gramaj denetimi gerçekleştirildi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı kontrol ekipleri ekmek üretim yerlerini ve fırınlarda korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. İlçedeki fırınlarda inceleme yapan ekipler, sosyal mesafe, maske ve eldiven ile çalışılması konusuna dikkat çekti. Ekmeklerin, gramajlarını ölçen ekipler belirlenen fiyatlara uyup uyulmadığını kontrol etti.

Zabıta ekipleri ayrıca temizlik ve hijyen konusunda da iş yerlerine uyarılarda bulundu.

(SGN-YRT-Y)

Kaynak: İHA