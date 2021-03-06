Kızıltepe'de kısıtlamasız ilk cumartesi
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Kızıltepe'de kısıtlamasız ilk cumartesi

06.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:53
Kızıltepe'de kısıtlamasız ilk cumartesi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrollü normalleşmeyle hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar cumartesi günü sokağa çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrollü normalleşmeyle hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar cumartesi günü sokağa çıktı.

Kızıltepe'de kontrollü normalleşmeyle vatandaşlar cumartesi günü sokağa çıkmaya başladı. Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle uzun bir aradan sonra cumartesi günü yeniden sokağa çıktı. Vatandaş genelinin maske kuralına uyduğu görülürken zabıta ekipleri ve polis ekipleri de denetimlerini sürdürmeye devam etti. - MARDİN

Kızıltepe'de kısıtlamasız ilk cumartesi
Kızıltepe'de kısıtlamasız ilk cumartesi
Kızıltepe'de kısıtlamasız ilk cumartesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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