Kızıltepe'de Kesinleşmiş Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan İ.İ. adlı şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama ile ruhsatsız silah taşıma suçlarından aranan İ.İ. isimli şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Hakkında 6 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 5 bin 600 TL para cezası olan İ.İ., adliyeye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA