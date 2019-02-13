Kızıltepe'de Kapkaç ve Gasp Şüphelileri Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kapkaç ve gasp şüphesi 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, son 10 gün içerisinde meydana gelen kapkaç yöntemiyle hırsızlık ve gasp gibi 11 ayrı olayın aydınlatılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, olaylara karışan 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA