Kızıltepe'de Kaldırım İşgali Vatandaşları Bezdirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde esnafın kaldırımları işgal etmesi, vatandaşları bezdirdi.



Yayaların kullandığı kaldırımların esnaf tarafından işgal edilmesi vatandaşların tepkisini çekiyor. Özellikle ana caddelere bakan veya okul yolundaki kaldırımların işgal edilmesinin kazalara davetiye çıkardığını söyleyen vatandaşlar, belediye yetkililerine seslenerek bu soruna çözüm üretmelerini talep etti. Sümeyye Demir isimli vatandaş, "Halimizi görüyorsunuz. Her gün çocuklarımız bu kaldırımlarda düşüyor. Manavlar, direkler, odunlar kaldırımlarda. Gidip gelemiyoruz çok zorluk çekiyoruz" dedi.



Sultan Burcu da, "Belediye şikayetlerimizi dikkate alsın. Kaldırımları görüyorsunuz. Esnaf kaldırımların hepsini ele geçirmiş" diye konuştu. - MARDİN