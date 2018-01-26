Kızıltepe'de Kadınların El Emekleri İçin Satış Noktaları Kuruldu

Mardin Kızıltepe ilçesinde kadınların ürettiği el emeklerinin halka arzı için ürün satış noktaları kuruldu.

Kızıltepe'deki kadınların el emeği göz nuru işledikleri ürünlerini görücüye çıkarmak için Kızıltepe Cumhuriyet Meydanında satış noktaları kuruldu. Kızıltepe Belediyesi Kadın ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından ilçenin en işlek alanı olan Cumhuriyet Meydanına kurulan ve ahşap satış iş yerleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Ahşaptan yapılan ve 3 iş yerinden oluşan satış noktalarında ilçede bulunan kadın merkezlerindeki kursiyerlerin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin halkın beğenisine sunularak satışlarının yapılacağı belirtildi.

İlçe merkezinde dezavantajlı kadınların meslek öğrenerek ev ekonomisine katkı sunmak amacıyla Kızıltepe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM), Kızıltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Hanımeli Kadın Merkezi ile GAP bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kadın merkezlerinde kurs gören kadınların ürettiği ürünlerin sergileneceği satış noktalarının önümüzdeki günlerde faaliyete gireceği öğrenildi.

Açılacak el emeği satış noktaları ile kadın merkezlerinde üretim yapan kursiyer kadınların ev ekonomisine katkı sunarak kazanç elde edeceği belirtildi. - MARDİN