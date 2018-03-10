Kızıltepe'de Kaçak Sigara Operasyonu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 11 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 11 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıltepe ilçesinde Türkiye'ye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 11 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olaya ilişkin evlerinde arama yapılan 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Kaçak sigaralara el konulurken, gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği belirtildi. - MARDİN
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