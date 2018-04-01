Kızıltepe'de Kaçak Bahis Operasyonu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaçak bahis oynattığı tespit edilen bir iş yeri mühürlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince, ilçede kumar ve kaçak bahis oynatan iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi. 16 adrese düzenlenen operasyonda, Yeni Mahalle'de bulunan iş yerinde bahis oynatıldığı tespit edildi. Bunun üçerine nöbetçi cumhuriyet savcısını talimatıyla detaylı arama gerçekleştirilen iş yerinde delil teşkil eden malzemelere el konuldu. Bahse konu işyeri zabıta ekipleri tarafından da mühürlendi. - MARDİN