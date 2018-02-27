Kızıltepe'de İş Yerlerini Su Bastı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle dükkanlar su altında kaldı.

Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde bastıran yağmurla birlikte yollar göle döndü. Yeni Mahalle'de iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Dükkanı su basan Sadettin Tarı ismindeki vatandaş, kanalizasyon şebekesinin yetersiz olduğunu belirterek etrafa yayılan kötü kokudan dolayı dert yandı. - MARDİN