Kızıltepe'de İş Yerlerini Su Bastı
AFRİN HAREKATI'NDA 39. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Kızıltepe'de İş Yerlerini Su Bastı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle dükkanlar su altında kaldı.

Kızıltepe'de İş Yerlerini Su Bastı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle dükkanlar su altında kaldı.

Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde bastıran yağmurla birlikte yollar göle döndü. Yeni Mahalle'de iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etti. Dükkanı su basan Sadettin Tarı ismindeki vatandaş, kanalizasyon şebekesinin yetersiz olduğunu belirterek etrafa yayılan kötü kokudan dolayı dert yandı. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et