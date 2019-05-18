Kızıltepe'de İlk Arpa Hasadı Başladı

Mardin'in Kızıltepe Ovasında yılın ilk arpa hasadı yapılarak Hububat Ticaret merkezinde satışa sunuldu.

Kızıltepe ilçesi Kocalar köyünde Süleyman Durak'a ait tarlada biçilen ilk arpa Hububat Ticaret Merkezine getirildi. Hububat Ticaret Merkezine getirilen arpa zahireci esnaf Ramazan Gür tarafından tonu bin 400 liradan satın alındı. Arpa olarak son yıllarda Mardin Ovasında ekim alanının daraldığını ifade eden Kızıltepe Zahireciler ve Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, bunun fiyatlardan kaynaklandığını ve genelde bölge ihtiyacı olan arpanın dışarıdan geldiğini söyledi. Arpanın Çankırı, Konya gibi İç Anadolu Bölgesindeki illerden temin edildiğini belirten Öter, bu sene de ekim alanının dar olduğunu ve ilk arpa hasadının yapıldığını dile getirdi. Öter, "Kızıltepe Ovası Mezopotamya'nın verimli toprakların merkezinde yer almaktadır. İlk hasat geldiği için çiftçimizde esnafımızda bir heyecan bir mutluluk var. Arpanın durumuna baktığımızda son yıllarda gerek kalite olarak hem verim olarak son derece olumlu olduğunu yılın ilk izlenim olarak gördük. İnşallah arpa buğday bundan sonraki üretimde güzel olacak.

Ben bu yeni hasat sezonunda yetkililerimize hükümetimize çağrıda bulunmak istiyorum. Yeni hasat başladı dünyanın en kaliteli ürünlerinin yetiştiği bir bölgedeyiz ve burada 4 yıl üst üste en çok un ihracatı yapan Kızıltepe Organize Sanayi Bölgemiz geçen yıl önce ithalat sonra ihracat kararı almıştı. Bu sene bunun kaldırılması çiftçinin lehine olacaktır. Fiyatları hükümetimiz olumlu vermiştir, fakat bu ihracatın önündeki yasağın kaldırılması çiftçinin lehinde olabilecek rekabet ortamı gelişecektir. Ofisin TMO'un fiyatı iyidir. Fakat o yasak kaldırılırsa bu sefer sanayiciler onlarda gelir alırlar. Orada da bir rekabet oluşur ve bu rekabet de çiftçinin işine yarayacaktır. Böyle bir beklenti içerisindeyiz. İnşallah hükümetimiz yetkililerimiz bunu dikkate alacaklardır" dedi.

"İlk hasat kırsal kesimden geldi"

Mehmet Şerif Öter, ilk hasadın kırsaldan geldiğini söyledi. Öter, "İlk hasat kırsal kesimden geldi ve yaklaşık 20 dönümden 4 ton gibi arpa geldi. Arpanın tonu bin 400 liraya satıldı. Geçen senede bu senede ilk ürünü esnafımız Ramazan Gür aldı. Ürünün sahibi de Süleyman Durak çiftçimizdir. Bilinçli bir çiftçidir. Hem kendilerine hem ovadaki çiftçilerimize, sanayicilerimize, esnafımıza ve tarımın tüm bileşeni olan ülkemizdeki herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel bir hasat sezonu beklentisi içerisindeyiz" diye konuştu.

Çiftçi Süleyman Durak ise hayırlı ve bereketli bir sezon olması temennisinde bulundu. İlk arpa hasadını alan zahireci esnaf Ramazan Gür, yeni sezon arpanın geldiğini ve tonunu bin 400 liradan satın olduğunu dile getirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA