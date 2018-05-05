Kızıltepe'de Huzur Uygulaması: 2 Gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri tarafından 'Huzur uygulaması' gerçekleştirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'Huzur uygulaması' kapsamında ilçe genelinde denetimler yaptı. Polis ekipleri, ilçede bulunan park, bahçe, okul çevresi ve metruk binalarda aramalar yaptı. Sürücüleri de denetleyen ekipler, kimlik sorgulamaları da gerçekleştirdi. 19 ekibin katıldığı uygulamalarda 225 kişinin kimlik sorgulanması yapıldı. Torbacı olarak tabir edilen biri uyuşturucu satıcısı olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. - MARDİN