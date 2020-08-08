Kızıltepe'de hırsızlık mallarını satın alan kişilere yönelik operasyon Kızıltepe ilçesinde çalınan eşyaları satın alarak zimmetine geçirdiği iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe ilçesinde çalınan eşyaları satın alarak zimmetine geçirdiği iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yaptığı çalışmada cep telefon, dizüstü bilgisayar ve televizyon gibi elektronik eşyaların M.T. tarafından satın alındığı yönünde bilgiler üzerine şüpheli ile 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 37 cep telefonu, 4 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, M.T, S.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA