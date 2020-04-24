Kızıltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü
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Kızıltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Kızıltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü Olayda hayatını kaybeden kızın ailesi, karşı tarafın evini ateşe verdi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde at otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu kurşunlara hedef oldu.

24.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:29
Kızıltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Kızıltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Olayda hayatını kaybeden kızın ailesi, karşı tarafın evini ateşe verdi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde at otlatması yüzünden çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki kız çocuğu kurşunlara hedef oldu. Ölen kızın ailesi, karşı tarafın evini ateşe verdi.

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi 1009. Sokak'ta iki aile arasında at otlatma yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre D.Ö, diğer ailenin evini pompalı tüfekle bastı. D.Ö'nün evin kapısına ateş etmesi sonucu kapının arkasında bulunan 15 yaşındaki Berfin Ç. başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Berfin Ç.'yi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ve çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olayın faili D.Ö'yü gözaltına aldı.

Evi ateşe verdiler

İddiaya göre, olayın ardından Ç. ailesi fertleri diğer ailenin evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olaya ilişkin polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.

Kızıltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Kaynak: İHA

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