Kızıltepe'de Hastane Bahçesine Çorba Çeşmesi Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesinde yapımı tamamlanan çorba çeşmesi ile artık hastaneye gelenler sıcacık çorbalarını içebilecek.

Kızıltepe Belediyesince açılan çeşmelerden, vatandaşlar yaklaşık bir yıldır sabahları çorba ikramından yararlanıyordu. Daha önce İzmit Belediyesi iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı ile otogar alanında kurulan çorba çeşmelerinden şimdi de Kızıltepe Devlet Hastanesi bahçesine kuruldu. Yolu hastaneye düşen Kızıltepeliler sabahları sıcak çorba ikramından yararlanabilecek. - MARDİN