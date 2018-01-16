Kızıltepe'de 'Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı'

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen "Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı" ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Kızıltepe'de Nurettin Özcan ve Ömer Fatih Ergül organizatörlüğünde "Gıda ve Yöresel Ürünler Fuarı" açıldı. Fuarda, birçok ilin yöresel ürünleri tezgahlardaki yerini aldı 10.00-21.00 saatleri arasında açık olan fuara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın 21 Ocak'a kadar süreceği belirtildi. - MARDİN