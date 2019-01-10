Kızıltepe'de Gerçeği Aratmayan Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tatbikatı Yapıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 50 personel ve 8 araçla,Kızıltepe Devlet Hastanesi tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (#KBRN) tatbikatı yapıldı.

ORTAK TATBİKAT DÜZENLENDİ

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri UMKE İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD il müdürlüğü, 112 Acil Servis, Kızıltepe Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Devlet Hastanesi Yönetiminin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta gerçekleşti. Senaryo gereği Sıvılaştırılmış klor gazı yüklü kamyon İpekyolu üzerindeki üçyol mevkii geçtikten sonra bir park alanı görmüş ve kamyonu park etmiştir.Bir süre sonra alanda nedeni bilinmeyen bir patlama yaşanmış ve kamyonun arkasında bulunan sıvılaştırılmış klor gazın olduğu depodan gaz sızıntısı meydana gelmiştir.

TATBİKAT BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SONA ERDİ

Olay mahalline yakın bir mevkide bulunan vatandaşlar patlamanın olduğunu ve yaralıların olduğunu, 112 Acil yardım hattını arayarak acil yardım çağrısında bulunur.

Kaza haberini alan 112 komuta merkezi ekipleri olay yerine yönlendirir. 112 ekipleri 112 komuta merkezini arayarak kendilerinin de durumdan etkilendiklerini belirtmeleri üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İtfaiye ve Kolluk kuvvetleri ile irtibat kurar.

Tatbikatta, özel kıyafetleriyle kaza yerine gelen AFAD,UMKE VE 112 ekiplerince; keşif, tespit yapılarak; yaralıya ilk müdahale edildi. Kazazedeler için kurulan özel çadırlarda yaralara burada müdahale edilmesinin ardından, temizlenmesi, numune alma işlemi yapıldı. Hastaneye sevk, hastane acil servisinde müdahale ile durumdan etkilenip kendi imkânlarıyla hastaneye ulaşanlara müdahale edildi. Ayrıca itfaiye ekiplerinin olay yerini temizlemesi ve ambulansların yıkanma işlemlerinin detaylı bir şekilde yapıldı. Tatbikat başarılı bir şekilde sona erdi.

"ÜLKEMİZİN TÜM SENARYOLARA HAZIRLIKLI OLMASI GEREKİR"

Tatbikat hakkında bilgi veren Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ümit Ölmez ; "Ülkemiz sadece doğal afetlerle değil, gelişen ekonomisi ve ilerleyen teknolojinin de beraberinde getirdiği bir takım farklı riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi de insan kaynaklı afetler diye adlandırdığımız şekli, bu risklerin bir kısmını oluşturuyor. Bugün burada da mevcut bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşların rol ve sorumluluklarını önceden belirlemek adına tatbikat yaptık. Hastanemiz bünyesinde yürütülen bu çalışma, Türkiye Afet Müdahale Planı çalışması kapsamında yapılan, olay türü, bir kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) riskine karşı ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında ilgili birimlerin ve paydaş kurumların olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir yol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış bir tatbikattır. Bu tatbikat her ne kadar sadece bir senaryo ile gerçekleştiriliyor olsa da; Jeopolitik önemi açısından ülkemizin olası tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğinin bilinciyle diğer tüm kurumlarımızla birlikte tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği bilinci ile buna benzer tatbikatlarımız ve hazırlıklarımız devam edecektir." dedi.