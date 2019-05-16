Kızıltepe'de Engelliler Haftası etkinlikleri

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Engelliler Haftası nedeni ile engelliler, tıraş edilip konser etkinliğinde doyasıya eğlendi.

Özel Yeni Yaşam Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programda Halk Eğitim Merkezi mobil kuaför ekipleri tarafından engelliler tıraş edilirken, verilen konserde Halk Eğitim Merkezi işaret dili ekibi bu şarkıları işaret diline çevrildi. Tıraş olan engelliler mutlu olduklarını belirtirken verilen konserde de doyasıya eğlendi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, Engelliler Haftası nedeni ile farkındalık oluşturmak adına mobil kuaför ekibi tarafından öğrenciler tıraş edildi. Şu ana kadar 4 bine yakın dezavantajlı öğrenciyi tıraş ettiklerini belirten Gümüş, "Ama böyle önemli günlerde etkinliklerde farkındalık olsun diye bu tür etkinliklere gönderiyoruz. Bu günde Engelliler Haftası nedeniyle bu rehabilitasyon merkezindeki engellileri tıraş ederek onların yüzünü güldürmek istedik. Bir de işaret dili ekibimizle geldik, konserde işaret dili ekibimizde bu şarkıları işaret diliyle söyleyecek" dedi.

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi'nde görevli kurs eğitmeni Serdar Ulutaş da, mobil kuaför ekibinin Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri tıraş ettiğini söyledi. Ulutaş, "Onların yüzündeki gülüşleri mutluluğu ve saçlarının güzel oluşu bizim hayata güzel bakmamıza sebep oluyor" diye konuştu.

İşaret dili ile ilgili 20 öğrencilerinin olduğunu ve bu öğrencilerle beraber engellilere belirli şarkılar seçtiklerini belirten Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Gülbahar Oktar Kalkan da etkinlikte bu şarkıları işaret diline çevirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA