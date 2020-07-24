Kızıltepe'de elektrik kesintisi uygulanacak
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Mardin İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin TEİAŞ tarafından 26 Temmuz Pazar günü 00: 00-06: 00 saatleri arasında yürütülecek çalışma nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada elektrik kesintisinden etkilenecek mahallelere ilişkin şu bilgi paylaşıldı:
"26 Temmuz Pazar günü 00: 00-03: 00 saatleri arasında; Akalın, Altıntoprak, Atatürk, Bahçelievler, Cumhuriyet, Doyuran, Ersoylu, Fırat, Koçhisar, Sanayi, Tepebaşı, Yenimahalle ve İpek mahalleleri, 03: 00-04: 30 saatleri arasında; Atatürk, Cumhuriyet, Ilıcak, Selahattın Eyyubı, Turgut Özal, Üçevler mahalleleri ve 04: 30-06: 00 saatleri arasında; Turgut Özal Mahallesinde elektrik kesinti gerçekleştirilecek."
Kaynak: AA