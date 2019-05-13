Kızıltepe'de Elektrik Kesintisi

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 11 mahallede ana hatlar üzerinde yapılacak çalışmalar dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, kesintilerin Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Mardin İl Müdürlüğü'nün F6 Kızıltepe giriş-1 ve F7 Kızıltepe giriş-2 ana hatları üzerinde yapacağı çalışmalar dolayısıyla olacağı belirtildi. Kesintilerin 06.00-09.00 saatleri arasında yapılacağının bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Bu çalışma doğrultusunda Kızıltepe ilçesi Altıntoprak, Aslanlı, Bahçelievler, Cumhuriyet, Doyuran, Fırat, Koçhisar, Sanayi, Tepebaşı, Yenimahalle ve İpek mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA