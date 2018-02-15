Kızıltepe'de Elektrik Hatları Yeraltına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çarşı merkezinde elektrik hatları Dicle Elektrik tarafından yer altına alındı. Mardin Caddesi yeni bir çehreye kavuştu.

Dicle Elektrik tarafından Kızıltepe ilçesinde çarşı merkezindeki elektrik hatları, 6 milyon 770 bin liralık yatırım ile yer altına alınıyor. Söz konusu yatırım ile ilçede hem görsel kirlilik ortadan kalkacak, hem de enerji kalitesi yükselecek. Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Mardin Caddesi'nde yer altına alınan hatlar tamamlandı. Caddede görsel kirlilik de ortandan kalktı. Vatandaşlar, yeni görüntünün Kızıltepe'yi daha da güzelleştirdiğini söyledi. - MARDİN