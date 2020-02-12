Kızıltepe'de eğitime kar tatili

12.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:53

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Kızıltepe Kaymakamı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Kaymakam Çam, "Kızıltepe ilçemizde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler 13 Şubat Perşembe günü tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA