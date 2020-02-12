Kızıltepe'de eğitime kar tatili
Haberler » Güncel » Kızıltepe'de eğitime kar tatili - Haber

Kızıltepe'de eğitime kar tatili

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

12.02.2020 23:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:53
Kızıltepe'de eğitime kar tatili

'in ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.


Kızıltepe Kaymakamı ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili , yoğun kar yağışı nedeni ile okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Kaymakam Çam, "Kızıltepe ilçemizde kar yağışı ve buna bağlı olumsuz hava koşulları nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liseler 13 Şubat Perşembe günü tatil edilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler