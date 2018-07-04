Kızıltepe'de Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor

Kızıltepe'de Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor

Mardin Kızıltepe’de bunaltıcı sıcaklardan kaçan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzlarında serinliyor.

Kızıltepe'de Çocuklar Süs Havuzlarında Serinliyor

Mardin Kızıltepe'de bunaltıcı sıcaklardan kaçan çocuklar tehlikeye aldırmadan süs havuzlarında serinliyor.

Kızıltepe ilçesinde termometreler 43 dereceyi gösteriyor. Aşırı sıcaklardan bulanan vatandaşlar serin alanlara kaçıyor. Kızıltepeli çocuklar da Cumhuriyet Meydanı'ndaki süs havuzuna girerek serinliyor. Tehlikenin farkında olmayan çocuklar, havuzda zıplayarak eğlencenin tadına varıyor. - MARDİN

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