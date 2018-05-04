Kızıltepe'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Kızıltepe'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Mardin’de 25 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızıltepe'de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Mardin'de 25 yaşındaki genci pompalı tüfekle öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saat 23.00 sıralarında, Kızıltepe ilçesi Medya Mahallesi Yoldere yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.E., ismindeki şahıs tarafından telefonla aranan Ali Eren (23), kuzeniyle geldiği olay yerinde pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eren'in cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin hemen ardından çalışma başlattı. Olay yerine yakın güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin araştırması sonucu şüphelinin kiraladığı aracı terk ederek başka bir araçla kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın H.E., olduğunu tespit eden ekipler, Şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Ekipler şüpheliyi kıskıvrak gözaltına aldı. H.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MARDİN

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