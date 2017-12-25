Kızıltepe'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cezaevinden firar eden bir şahıs yakalandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlar ile cezaevinden firar eden ve Diyarbakır 12. Asliye Mahkemesince 8 yıl 9 ay kesilmiş cezası bulunan, ayrıca izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme nakletme satma suçundan aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce şahsın Mardin Caddesi çevresinde olabileceği bilgisinin alınması üzerine, ekiplerimizce belirtilen adres ve çevresinde araştırmalar başlatılmıştır. Yapılan denetimler sırasında bahsi geçen şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - MARDİN