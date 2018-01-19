- Kızıltepe'de cep telefonu hırsızı yakalandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir emlak dükkanında işletmecinin mutfağa girdiğini fark etmesinin ardından, içeriye girerek masanın üzerindeki cep telefonunu çalan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün 09.00 sıralarında, Necmettin Ergüven'e ait emlakçı dükkanının önüne gelen bir şahıs, bir süre iş yerini kolladıktan sonra, Ergüven'in mutfağa gittiği fark etti. Fırsattan yararlanan şahıs, dükkana girerek Ergüven'in masaya bıraktığı telefonu alıp, kayıplara karıştı. Mutfaktan döndüğünde telefonunun olmadığını fark eden Ergüven, sokaktaki güvenlik kamerasına ulaştı. Görüntüleri izleyen Ergüven, telefonunun çalındığını anladı.

Ergüven'in, durumu bildirmesi üzerine Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Titizlikle kamera görüntülerini izleyen polis, şahsın kimliğini belirledi. İ.K. adlı şahıs, dün akşam saatlerinde kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.