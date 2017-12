Kızıltepe'de bitmeyen kaldırım çilesi vatandaşları bezdirdi



MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde esnafın yaya kaldırımlarını işgal etmesi kazalara davetiye çıkarırken, ilçede adeta çileye dönüşen kaldırım işgali vatandaşları bezdirdi.

Yayaların geçmesi için yapılan kaldırımlar motosikletler, araçlar, parmaklıklar, odunlar, sebze ve meyvelerle işgal edildiği için vatandaşlar kaldırımları kullanamıyor. Hem esnaf tarafından işgal edilen, hem de bozuk ve dar olan kaldırımlar vatandaşları çileden çıkardı. Kaldırımların bu denli işgal edilmesinin yayalara zor anlar yaşattığını belirten vatandaşlar belediyenin bu soruna acilen çözüm bulmasını talep etti. Özellikle ana caddelere bakan veya okul yolundaki kaldırımların işgal edilmesinin kazalara davetiye çıkardığını söyleyen veliler, okula giden çocukların işgal altındaki kaldırım yerine caddelerde yürüdüğünü ve bunun da büyük bir tehlike doğurduğunu söyledi. Engelli, yaşlı ve çocukların ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu belirten veliler, belediye yetkililerine seslenerek bu soruna çözüm üretmelerini talep etti. Velilerden Sümeyye Demir, "Halimizi görüyorsunuz. Her gün çocukları okula getirip götürüyoruz. Yani bu yoldan nasıl geçtiğimizi bilmiyoruz. Geçen gün resmen oğlumu arabanın altından çektim. Ona araba çarpacaktı. İster istemez zorlanıyoruz. Kaldırımların halini görüyorsunuz zaten. Her gün çocuklarımız bu kaldırımlarda düşüyor. Hiç kimse ne haldeyiz, nasıl gidip geliyoruz diye sormuyor. Manavlar, direkler, odunlar kaldırımlarda. Gidip gelemiyoruz çok zorluk çekiyoruz. Sahip çıkmaları ilgilenmeleri gerekiyor. Yine bir gün yerdeki demirlikler yüzünden çocuğum düştü neredeyse burnu kırılıyordu" dedi.

"Belediye buna çözüm bulsun"

Sultan Burcu isimli öğrenci velisi ise belediyenin bu soruna çözüm bulması gerektiğini söyledi. Burcu, "Belediye şikayetlerimizi dikkate alsın. Kaldırımları görüyorsunuz. Devlet bize kaldırım konusunda yardım etsin. Esnaf kaldırımların hepsini ele geçirmiş. Eğer kaldırımlar biraz geniş olsa onlara da, bize de yer olur" diye konuştu.