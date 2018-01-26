Kızıltepe'de Bir İlk Mini Golf Sahası Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir AVM bünyesinde mini golf sahası açıldı. Mardin'de bir ilk olan mini golf sahası 7'de 70'e herkesin ilgisini çekiyor.

Bazı vatandaşlar meraktan bile olsa mini golf sahasını ziyaret etmeye başladı. Alan Ötünç isimli vatandaş, "Mini golf sahası açıldı. Güzel bir etkinlik olmuş. Bunun için çok mutluyuz. Küçük ama bu bile bizi çok mutlu etti. Oynamaya sık sık geliyorum. Sömestr tatilimi burada geçiriyorum. Herkese tavsiye ediyorum, bence gayet faydalı bir etkinlik olmuş" dedi.

Atiye Akın ise gayet eğlenceli bir uğraş olduğunu söyledi. Akın, "Ben oynarken çok keyif alıyorum bence herkeste keyif alacaktır. Şuan mini golf sahası ama inşallah ileride çok daha geniş sahalarda profesyonel oynarız" diye konuştu. - MARDİN