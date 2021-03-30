Kızıltepe'de bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kızıltepe'de bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kızıltepe'de bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Turgut Özal Mahallesi Cezaevi Karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Ensar Sayhar isimli çocuğa araç çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. 9 yaşındaki Sayhar'ın cansız bedeninin Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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